一名男網友表示，今日中午騎車行經捷運劍潭站，發現快車道上一輛轎車旁有對男女在扭打，以為是情侶吵架，沒想到竟是女駕駛被男搶匪搶劫，不少熱心民眾上前幫忙壓制搶匪，事後女駕駛哭訴，因忘記鎖車門，結果被搶匪開門搶放在副駕的包包，他提醒大家出門開車定要記得鎖車門，網友也認為大白天行搶太離譜。

原PO今（24）日於臉書社團《天母幫》指出，約中午12點半左右，騎車經過捷運站劍潭捷運站，在快車道一台轎車旁，看到一對男女在扭打，當下以為是感情糾紛，直到女子大喊搶劫，他才驚覺事態不對，趕緊把機車停在一旁，過去幫忙。

原PO表示，當他跑到女子旁邊時，已有兩名路過的熱心男子把搶匪壓制在地，還有人幫忙打電話報警，5分鐘後警察將搶匪上銬帶走，女子心有餘悸哭說「車門沒鎖，搶匪就開車門要搶放在副駕駛座的包包」。原PO說，搶匪目測是20幾歲的年輕人，但大白天行搶真的很離譜，同時也警惕大家，「開車出門，門鎖一定要鎖上」。

這段分享讓網友也相當驚訝，「有些人看駕駛是女生就欺負人，而且發生當下真的很難馬上反應過來，這樣行搶真的太可怕，車門一定要記得鎖，尤其是後座有小孩的」、「曾經也遇過來開車門，超可怕的，幸好有鎖」、「現在治安真的好差，好誇張好離譜」、「直送柬埔寨啦」。