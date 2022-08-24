這件吊燈珍珠禮服動用了30名工匠縫製而成。（翻攝自On the JLo）

翹臀珍對於禮服相當滿意。（翻攝自On the JLo）

珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez，翹臀珍）和班艾佛列克（ Ben Affleck，小班）的世紀婚禮在接連3天的慶祝中畫下句點，但2夫妻極度保護婚禮隱私，粉絲無緣在婚禮當下看到幸福畫面，今翹臀珍終於在自己的網站On the JLo發佈絕美婚紗照。

她共換了3套由Ralph Lauren設計的高級訂製婚紗，光是她與小班交換誓言所穿的婚紗，有著長達6公尺的曳地手工縫製裙襬，據說要價可能就要100萬美元（約3000萬元台幣），3件婚紗據傳初估要價400萬美金（約新台幣1.2億），相當奢華，翹臀珍也在On the JLo寫下「這些裙子很夢幻...謝謝Ralph Lauren」看得出對自己宛如時尚秀的婚禮相當滿意。

據《Vogue》報導，翹臀珍和小班交換誓言的婚紗，使用超過1000塊手帕固定在裙襬上，製成一條寬大的荷葉邊裙子，相當氣派。而後她換上一件吊燈珍珠禮服，上面的珍珠裝飾和施華洛世奇水晶細節，是動用30 名工匠在 700 小時內手工刺繡出獨一無二的露背設計。而第3套禮服採用時尚的美人魚廓形和可拆卸兜帽，上面點綴著不同尺寸的施華洛世奇水晶。而小班和5位子女的華服同樣出自Ralph Lauren之手。

他們在135名朋友和家人面前的45分鐘儀式上交換了誓言，主導婚禮規劃的珍妮佛，讓工作人員用白色為主題，增添了童話般的感覺，包括麥特戴蒙夫婦等演藝圈來賓見證他倆的幸福時刻，婚禮主持人則找來Jay Shetty，當天還有名廚幫忙料理，晚上還有施放煙火，無比夢幻。

據《People》報導，在小班豪宅莊園舉辦婚禮，對他們來說具有特殊的意義，這莊園是小班20年前所購置，當年也是他們第一次訂婚。另外屢傳和嫂嫂不合，小班的影帝弟弟凱西艾佛列克雖未參加婚禮，但仍在社群媒體上發佈他與哥哥、嫂嫂的舊照，歡迎翹臀珍成為家裡的一份子，力破不合傳言。