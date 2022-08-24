搶開學前商機，肯德基宣布推出三款「超值雞勵套餐」，主餐加飲料只要99元，標榜吃到就是省到，顧荷包還能享受美味。肯德基「超值雞勵套餐」包含熱門經典產品八塊上校雞塊、口感香濃的原味起司燻雞捲、花生起司雞柳捲，套餐含飲料全部百元有找。此外，「蛋撻熟客卡」即日起更限時推出中秋節優惠，買越多送越多。

肯德基三款「超值99雞勵套餐」，包含熱賣商品「八塊上校雞塊」雞勵餐、起司控不能錯過的「原味起司燻雞捲」雞勵餐、還有鹹甜美味「花生起司雞柳捲」雞勵餐，搭配中杯可樂套餐價只要99元。

「原味起司燻雞捲」以經典起司搭配櫸木煙燻雞胸，大口咬下後，起司與燻雞交織在口中迸發雙重香氣，搭配脆口萵苣清爽又開胃， 吃完無負擔，味蕾超滿足。獨特口味的「花生起司雞柳捲」，結合鹹香濃郁起司配上酥脆雞柳條，添加香濃花生醬口感更畫龍點睛。「八塊上校雞塊雞勵餐」炸得金黃酥脆的上校雞塊，是小資族「雞推」美食。

肯德基即日起限時加碼「蛋撻熟客卡」中秋優惠享買1張送1顆、買3張送6顆 。即日起限時四週至9月19日止 ，於餐廳門市或官網購買「蛋撻熟客卡」皆可享「買1張送1顆蛋撻、買3張送6顆蛋撻」優惠，買越多、送更多。