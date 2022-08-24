民進黨前新竹市長林智堅因論文抄襲案退選桃園市長，並由綠委鄭運鵬上陣，但同黨鄭寶清連日動作頻頻，表態極可能參選，讓綠營桃園選情陷分裂危機。資深媒體人黃暐瀚日前在個人youtube直播中近日則爆料「桃園快出事了啦！」，預告「桃園整個選情會爆炸性地重新洗牌」。

前立委鄭寶清21日的臉書貼文，談到「從論文抄襲、新竹球場烏龍再到《數位中介服務法》，民進黨一錯再錯，高估權力、低估民意」。黃暐翰22日則直喊「桃園快出事了啦！」，表示鄭寶清參選桃園市長的機率非常高，但不是因為鄭參選桃園就出事，有比鄭參選更大的事情會發生。

黃暐翰在直播最後更特別強調，「桃園快要出大事，鄭寶清可能參選，比鄭寶清更大的事情會發生，桃園整個選情會爆炸性地重新洗牌」，如果真的發生，張善政跟鄭運鵬兩人PK的局會崩掉，然後誰贏誰輸會不知道。

而黃暐瀚的說法曝光後，引發不少網友關注，有人《Yahoo新聞》相關報導底下留言「本仙姑預言年底民退黨全面大敗」、「好刺激」、「賣關子這麼大。支持鄭寶清」、「結果是林姿妙被起訴，為何桃園棒球場貪瀆案疑雲還沒被起訴」。