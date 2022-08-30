桃園市長鄭文燦昨天晚上在政論節目稱民進黨桃園市長參選人鄭運鵬和前立委鄭寶清民調相差10％以上，強調徵召一定經過嚴謹、客觀的民調。鄭寶清對此反駁，並稱鄭文燦說謊。

民進黨在12日宣布桃園市長參選換下前新竹市長林智堅，並由立委鄭運鵬參選。鄭文燦昨天在政論節目稱，鄭運鵬民調領先，且徵召嚴謹、客觀，並經過選對會8人一致通過。

鄭寶清說，民進黨桃園巿長提名民調部分，完全不是事實，鄭文燦說謊！他說，21日和鄭文燦見面，鄭文燦表示，要跟總統及祕書長林錫耀反應後，再用民調來決定人選，但方式根本不是鄭寶清主張的公開、公正、公平。所以鄭文燦23日表示，想和前主席許信良3人會面，他沒同意。

鄭寶清又說，另前祕書長蘇嘉全22日傳達蔡總統同意，願意特別做鄭寶清、鄭運鵬的民調，贏者出線，可以換掉鄭運鵬。但是沒有公開、公正、公平的民調依據，他婉拒見面。

蘇嘉全23日再度傳達，蔡總統希望24日能夠見面。但鄭寶清覺得，沒有公開、公正，只是繼續用沒收民主、密室協商來決定人選，違背鄭寶清一路以來的信仰與堅持，所以只好婉拒。

鄭寶清說，如果原先的提名過程公開公正，那為何總統與鄭文燦還要補做民調？如果民調不能夠公開、公平、公正，那誰能相信？有何公信力？還說補做民調，贏者出線，可以換掉鄭運鵬，那不是擺明又再一次的說謊？