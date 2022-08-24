應徵工作面試怪規定百百種，有的公司對於人事資料問得鉅細靡遺，也讓應徵者傻眼到底是面試還是結婚？有網友在論壇表示自己最近在應徵某公司，對方要求填寫一張「二等親家族成員姓名」，讓原PO傻眼詢問網友有需要填到這麼細嗎？文章曝光後，網友留言表示「感覺好像要結婚排生辰八字」。

一名女網友在論壇Dcard發文，表示自己在104上有應徵一間公司，對方傳給她的履歷資料中包含一張「二等親家族成員姓名」，原PO求助網友們「想請問這個有需要填到這麼細嗎？」

由圖可見，公司要求的履歷資料需要填寫本人的家人姓名，上從阿公阿嬤、爸爸媽媽，同輩分的兄弟姊妹與孩子，就連配偶那一方也要清楚交代，令原PO傻眼質疑「感覺是要把名字打上去欸，如果不填應該不會怎樣吧？」

女網友表示自己在104上有應徵一間公司，對方傳給她的履歷資料中包含一張「二等親家族成員姓名」，原PO求助網友們「想請問這個有需要填到這麼細嗎？」(翻攝Dcard)

文章曝光後，網友們紛紛留言勸退原PO，「這公司感覺很機掰…」、「要是我就不填，而且也不去面試了⋯會這樣的公司感覺就是連一天衛生紙用幾張都要寫報告的那種」、「感覺好像要結婚排生辰八字」、「會不會太過仔細？這個通常是社工在家訪才會出現家系圖…」、「這是要幫你算遺產嗎?」。

事後，原PO也機警查詢求職天眼通網站，更新表示「這個公司有多筆違反勞基法的紀錄，加上這張表格感覺應該是不會去面試了。」