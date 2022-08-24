台大林管處將招募30名志工，提供民眾解說導覽服務，今年以具備外語、天文及賞鳥等3類專才為優先選擇，獲選後經過基礎及專業訓練，筆試合格後參與見習及實際帶隊導覽，要拿到聘書得經層層考驗，更像是終身學習的實踐。

台大林管處服務志工，主要任務是提供轄內遊客解說及諮詢等服務，提升民眾對環境教育的認知，進而於生活中實踐；志工服務地點包括溪頭、鳳凰、下坪自然教育園區及食農教育館等，地理範圍含南投縣鹿谷鄉、竹山鎮到信義鄉。

台大林管處表示，年滿18歲高中職以上畢業、熱愛大自然且具服務熱忱者都可報名；由於園區面積廣大且有陡坡起伏，必須徒步行走，適合身心健康、能勝任野外工作，並且能於假日或非假日機動排班民眾。

具備外語、天文及賞鳥等專才優先選擇，歡迎具有自然科學及人文歷史各領域專業知識民眾，能以外語（英文或日文）帶隊導覽解說，或者具有植物、鳥類、爬蟲類、兩棲類、昆蟲等專業知識，或天文觀星專長者。

網路報名請於9月16日前，完成網路表單填寫；甄選方式依據報名人員基本資料初審合格者，以面談方式甄選。複審合格者均需參加基礎訓練，請先至台北e大網站開設的線上教學志工基礎訓練課程自主學習，需上滿6小時課程。

基礎訓練合格者再接受專業訓練，增加專業知能，且必須參與筆試合格。完成專業訓練且筆試合格後，實習考核分為2階段，第1階段隨隊見習6次（隨資深志工帶隊見習，並完成見習心得共6份）；第2階段實際演練考核，含實際帶隊解說，由指定人員隨隊檢核，通過實習考核，發給正式聘書與識別證開始排班服勤。

志工為無給職，但有志工意外團體保險，正式志工服勤期間，台大林管處每日酌予補助餐費300元，補助交通費居住地在30公里以內來回150元、30公里以上來回300元核計。