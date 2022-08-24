總統蔡英文今（24）日首次對引發爭議的《數位中介服務法》等三件事表達檢討之意，她除保證行政院不會再推動，也強調「捍衛言論自由是民進黨堅定不移的立場」。但此話引起前主播彭文正質疑，他酸溜溜地問道「再說一次，要捍衛什麼？」網友們也諷刺蔡英文「捍衛自己人的言論自由」。

針對《中介法》，蔡英文表示會有這些擔憂出現，除了表示目前的社會溝通仍然不足，也表示法案內容有不周延之處。在台灣，任何的議題，任何的法案，都可以公開討論，這就是民主的台灣，就是言論自由。

她指出，行政院長院長蘇貞昌已經對外表示，沒有足夠共識的法案，行政院不會支持繼續推動。所以目前要做的事情，就是「歸零思考、加強溝通」，和社會各界加強溝通、凝聚共識。

蔡英文也強調，言論自由是憲法賦予人民的權利，也是民主社會的基石。捍衛言論自由，就是民進黨堅定不移的立場。

對於此說法，前主播彭文正今在臉書寫下「蛤？！ 再説一遍⋯⋯ 捍衛什麼⋯？」狠酸了蔡英文一番，相關貼文也引起網友熱議，紛紛諷刺蔡英文「捍衛（自己人）的言論自由」、「自己推自己喊卡，然後再說和人民站在一起，自導自演之神」、「真的好會睜眼說瞎話」、「捍衛『民進黨』的言論自由」。