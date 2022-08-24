大甲警分局技術教官陳昱佑，教導員警執勤安全要領防止嫌犯開車逃脫，一招化危機為轉機。(警方提供)

台南警員凃明誠、曹瑞傑執勤時遭殘忍殺害殉職！各地警方加強員警執勤安全要領和技術，大甲警分局技術教官陳昱佑24日教員警，當嫌犯要開車脫逃時，第一時間並非衝進車內拔鑰匙或拔掉對方安全帶；只要拉出對方的腳，對方本能反應要平衡都會捉住方向盤，旁人就可衝進車內拔鑰匙解安全帶，化危機為轉機。

技術教官陳昱佑教大甲分局員警執勤安全時，示範如何逮捕開車要逃或衝撞員警的歹徒？陳昱佑指出，此時「取消歹徒動力」最重要，不要讓對方有機會踩油門，如果衝進車內拔鑰匙或解開對方安全帶都可能被攻擊，此時只要拉出對方的腳到車外。

陳昱佑指出，這招試過10個人，就有10個人會捉住方向盤做平衡避免跌倒，歹徒不能踩油門，此時已取消歹徒動力；在旁員警就可衝進車內拔鑰匙，解安全帶，將員警面對嫌犯要開車脫逃時，就能瞬間化危機為轉機。

警方指出，陳昱佑是大甲分局技術教官，曾任第三分局和東勢分局技術助教，也曾任台中市警局保安大隊霹靂小組，常教導員警執勤安全要領和技術。台中市也曾拍片宣導，由他教導打木人椿「詠春拳」，外型和打拳時帥氣被稱為警界「葉問」，專門教員警關鍵時刻如何自保與智擒歹徒。