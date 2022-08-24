思達科技公司推動「栽星計畫」，今年將捐贈4百多萬元獎助學金，資助苗栗縣119所小學、弱勢家庭小學生。苗栗縣府24日舉辦栽星計畫啟動儀式，縣長徐耀昌代表接受思達董事長劉俊良捐贈，希望透過頒贈獎學金鼓勵清寒學生努力向上。

思達科技位於新竹市，是知名半導體測試設備和探針卡供應商，公司負責人劉俊良是新加坡人，他也分享會捐助獎學金的原因，他表示，自己出身清貧家庭，後來在求學時遇到善心企業獎學金資助，才讓他順利完成學業，並有今天的成就，因此也想回饋社會。

徐耀昌表示，「栽星計畫」從111學年度開始，思達科技每年捐18萬元，贈給全縣119所國小、2380位品學兼優學生，每人各1千元，同時資助50位偏鄉國小家境清寒、家庭遭遇重大變故的學生，每位學生資助為期1年，每月3千元助學金。

徐耀昌提到，思達科技一直以來資助泰安鄉士林國小獎助學金跟營養午餐，這次擴大善行範圍，他很感謝劉俊良發揮大愛精神，也盼喚起更多企業和愛心人士響應公益。