阿姑和老公李朝永23日晚和好友們提前慶生。(洪秀瑛攝)

阿姑和老公李朝永和家人們過85歲生日宴。(洪秀瑛攝)

「聽咱的歌 看咱的影」台灣經典電視電影演唱會今晚圓滿落幕 。(台灣影人協會提供)

許富凱(左)和秀蘭瑪雅參加演唱。(台灣影人協會提供)

「阿姑」周遊24日85歲生日，她的好友們及乾兒子、乾女兒前一晚在晶華酒店提前為她慶生。小她10歲的導演老公李朝永和往常一樣對她又摟又親，還上演親密的草莓餵食秀，阿姑切蛋糕時許願「老公不要再走失」，讓李朝永趕忙安撫：「我對不起太太，以後不會走錯路。」隨即乾杯賠罪。

前晚生日宴上，李朝永當年的「舊事」仍不停被虧，讓他無奈地說：「阿姑處女座又屬虎，一件事可以記5年，我天天都在懺悔，每晚床前還要跟她許一次誓言，她會問『我哪裡比不上她？要是你沒有那樣多好？」

交遊廣闊的阿姑，前晚生日宴歡樂溫馨，包括獅子會創會會長張瓊玲及紀露霞、李靜美母子、周守訓夫妻、「鳥來嬤」吳敏等皆為座上賓。她小兒子透露，阿姑年事雖高，不過酒量至今仍不錯，每晚邊看8點檔還會邊小酌。

阿姑平時是霸氣十足的女強人，在愛情面前則充滿少女心，有時她和老公鬧脾氣會突然搞失蹤，故意讓老公心急找不到她，這也是兩老的生活小情趣。明年生日剛好是和李朝永結婚45周年，她允諾屆時將邀親朋好友慶祝寶石婚。

周遊和李朝永成立的台灣影人協會，每年都會辦舉辦「聽咱的歌 看咱的影 台灣經典電視電影演唱會」，今晚邀白冰冰主持，台語金曲歌王許富凱、秀蘭瑪雅等歌手演出，眾星還安排特別橋段一齊幫阿姑慶生。