金鐘視后鍾欣凌22日擔任反家暴公益大使，她分享拍攝戲劇《你的孩子不是你的孩子 ─ 貓的孩子》飾演受暴媽媽，精湛演技令人感到心酸，也讓她贏得金鐘獎視后肯定，「小圓一心想維護那個家的完整，她其實完全沒有成就感，在親戚面前無法抬頭、在老公那裡完全得不到愛，被家暴都希望老公回來，她還是想要變成老公喜歡的樣子。」

提及和另一半的相處，鍾欣凌笑說還蠻常和老公吵架，特別是在教育小孩方面常有意見不合，「有時候小朋友在鬧在歡的時侯，一下子叫東一下子叫西，很多事情要忙、小孩子又在那邊哭哭鬧鬧，很容易火就冒上來，理智線就會斷掉，更容易和老公有口角。」

鍾欣凌記得有次跟老公爭執彼此說話開始大聲，老公在廁所、她在床上，小朋友就爬到她身上用摀住她的嘴巴說：「好了，馬麻不要再說了，不要再說了，冷靜！冷靜！」讓她不禁笑出來，原來小朋友真的很知道父母之間氛圍怪怪的。

被問到余苑綺癌逝的新聞，鍾欣凌難過表示余苑綺是非常勇敢的女孩，更佩服她挺過70多次化療，實在是太努力、太辛苦，余天夫妻要忍痛放手也是非常艱難的決定，只盼一家人都安好，讓余苑綺沒有牽掛的離開。

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