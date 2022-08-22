資深藝人余天愛女余苑綺，抗癌多年仍不敵病魔，於昨(21)日病逝，享年39歲。消息讓外界十分不捨，許多演藝圈人士也紛紛在臉書上表達悼念，對此，知名主持人于美人也心疼表示，「我們也都知道妳盡力了！妳展現的勇氣一定也鼓舞了很多人。」

于美人昨日在臉書發文哀悼余苑綺，分享自己曾看過一部蒙古的紀錄片，片中女主角不幸過世後，留下二名年幼的小孩，外婆不讓小孩參加母親的葬禮，是因為那是部落祖先傳下來的習俗。「不准七歲以下的孩童上墳，因為母親的靈魂會被牽絆住而走不了。」

于美人認為肉體生命終會結束，但愛永不止息，「妳已經展現了最強大的意志力！」病人的身影會越來越模糊，但最後家屬會把她生前的美麗永留心中，「我們也都知道妳盡力了！妳展現的勇氣一定也鼓舞了很多人。」看得出相當心疼余苑綺，字裡行間都是滿滿的不捨。

于美人寫下最後感慨與祝福，「願你離苦得樂，能像風一樣的自由，也願你能將愛化為千風，讓妳的孩子知道，母親的愛在風裏！哀哀父母，生我劬勞！欲報之德。昊天罔極！」也希望家屬節哀。