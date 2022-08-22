余天、李亞萍的二女兒余苑綺（余泳澐）8年前傳出罹患癌症，昨（21）日傳出病逝，享年39歲，其實余苑綺抗癌之路走來相當艱辛，她復發過3次，前後做過70多次化療，形容化療的後遺症將手放到水裡都像要裂開來，弟弟余祥銓在凌晨發文悼念。

余祥銓在facebook個人帳號發文：「我最愛的二姐，妳現在在天上當天使了 ，不會在痛苦、難過了」，余祥銓向她保證「弟弟真的很捨不得妳，還有很多事情沒有一起做，妳前幾天跟我講的話，叫我照顧好樂樂跟弟弟，還有爸爸媽媽，我答應妳的事一定會做到的，我一定會越來越好，妳放心」，余祥銓直吐愛意「妳的單純善良大家都會記得的，妳對我的好，我耶會一直牢記在心，下輩子我們一定還要當一家人，我真的好愛妳」，他釋出許多和余苑綺一起拍的照片，張張都是姐弟倆留下的回憶，如今無限追思，令人惋惜。

余苑綺昨（21日）不敵病魔癌逝，享年39歲。余天、余祥銓下午5點多受訪證實噩耗，余天哭喊：「她剛走，早上來還好好的。」一旁的余祥銓忍不住落淚，余天說，「我其實有幫她爭取到美國最新的抗癌藥，她對抗總共八年，真的很痛苦，我可憐的孩子」。

由於民間習俗不能白髮人送黑髮人，余家由余祥銓護送姐姐的遺體到第一殯儀館，余天和李亞萍則因為悲傷過度先返家休息。