余天、李亞萍的二女兒余苑綺，堅強抗癌8年仍於21日病逝台北榮總，享年39歲，令親友們相當悲痛，余天及李亞萍更因痛失愛女，哭到數度腿軟。但據了解，余苑綺在18日因病危住進醫院時，意識曾一度清醒，她也趁著清醒時趕緊請護士替她錄下遺言，待她離世後再轉交給父母，如今影片曝光，貼心的舉動也令家人們再度淚崩。

資深女星兼余天弟媳紀寶如，在余苑綺21日過世當天也前往醫院陪伴余天夫婦，並在他們的目送下將余苑綺大體護送至一殯，準備處理後事，隨後他們再搭車返家休息。紀寶如接受《鏡周刊》採訪時提到余苑綺滿是心疼，也大讚余苑綺從小就很貼心與善良，即使身體不適仍時刻替人著想。

紀寶如透露余苑綺在18日病危住院之後，幾乎不太能說話，意識也是時而清醒、時而昏迷，但她仍在清醒時強忍著病痛，拜託護士趁她意識清醒時替她錄製「遺言影片」，待她離世後轉交給余天與李亞萍。而余天夫妻倆昨日也透過院方收到影片，看著余苑綺在影片中自責「女兒不孝」時，難過到在病房裡痛哭失聲。

另外，紀寶如透露余苑綺最後一段路，最放不下的還是爸媽與小孩，表示「自己會到天上，但也很不孝，很遺憾沒辦法陪孩子長大，也會在天上看著媽媽（李亞萍）」言語中仍相當擔心爸媽年紀大，無法承受她離世的事實，讓一旁看著一切的紀寶如同樣相當難過，直呼「天下父母心說放手真的太難」。