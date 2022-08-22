余天、李亞萍的二女兒余苑綺抗癌8年，昨（21日）不幸病逝，享年39歲。噩耗傳出，不只余家人心痛，許多演藝圈星友都感到萬分悲慟，其中同樣飽受疾病折騰的金曲台語歌后詹雅雯，沉澱一天後於今（22日）發文悼念余苑綺。

詹雅雯得知余苑綺病逝，心中不禁一酸，22日上午在臉書祈祝：「看到妳勇敢的背影，默默的離去…再怎麼不捨…還是要忍悲祈祝。一路好走…往生極樂，阿彌陀佛。」許多網友也紛紛湧入安慰：「所以雅雯老師你也是最堅強的人要好好的保重身體！」、「你也要平平安安快快樂樂過日子！加油喔」。

事實上，詹雅雯的健康也欠安，去年初發現罹患帕金森氏症、左腦中度萎縮，又發現左腦長了0.53公分的腦動脈瘤，4月初完成開刀手術後，因為鼠蹊部的傷口尚未恢復，突然大出血險喪命，整個人快陷入昏迷，緊急輸血1小時才救回，無奈右腦也有2顆腦動脈瘤，預計本月底2度動手術。

儘管被病魔侵襲，詹雅雯仍樂觀地看待，直言：「我知道這個病（腦動脈瘤）隨時一爆掉就會直接往生了，讓我也沒感覺了，也算是美事一樁。」更脫口：「說不定下次看到新聞標題可能就是『詹雅雯猝死』」。