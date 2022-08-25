據黎巴嫩《公共廣場電視台》（Al Mayadeen）25日報導 臺灣士兵試圖用石頭扔向無人機的影象和影片在中國社群網路上流行後，臺灣國防部24日證實這一件事情，現在不只在兩岸，還紅到國外去。

本週稍早，網路流傳影片，島上兩名士兵直截了當地抬頭看著無人機，以及士兵扔石頭反擊的畫面在社群網路上病毒式傳播。

有歐美網友稱：「你們不懂，這是美國販售給臺灣的愛國者系統」、「中國大陸對抗伊沃克族（Ewok）」、「臺北戰鬼」、「這些石頭由洛克希德馬丁開發，每顆6萬5千美金」、「大衛迎戰哥利亞」，也有不少網友正向回應：「大概是有命令不要擅自開火吧，我國也有，每發子彈都要追究士兵的責任，不許擅自先開槍」、「必須說，第一個人真的投的很準」、「如果擔心衍伸問題，可以考慮使用漆彈槍」。

台灣國防部表示：「8月16日，下午在二膽島附近發現了一架民用無人機入侵。 執勤官兵格外警惕，並採取了所有必要的應對程序，」並補充說，中國共產黨無人機入侵的目的，首先是測試我們對這些的反應，其次，透過在社交媒體上分發照片和影片來塑造我軍的扭曲形象。

據中國大陸媒體《環球時報》同日報導，這一個微博上的熱門話題，一位微博網紅24日表示，無人機是由微博博主上傳而不是解放軍釋出的，這位網紅說，如果無人機是解放軍的，那麼這支影片是不太可會發佈到社群網路上，不過資訊仍未得到驗證。