繼台大國發所論文後，前新竹市長林智堅中華大學的碩士論文昨（24）也被中華大學判定抄襲，並撤銷學位。很多人都關注，林智堅政治前途如何？還有未來嗎？資深媒體人黃揚明最新發現，林智堅粉專的小編人數再度增加到10人，不禁驚呼，難道林智堅已準備好東山再起了？

中華大學的審議結果昨日公布，校方發布新聞稿及影片，由教務長林育立宣讀調查結果，最終祭出與台大相同處分，認定林智堅的科管所碩士在職專班學位論文中，「以 TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」，抄襲竹科管理局同年委託科管系執行的研究計畫期末報告書，且情節重大，並撤銷其碩士學位。

對此，黃揚明昨晚間發文提到，中華大學的學位撤銷不是句點，竹科侵權案才是接下來的重點，自己「等著看黃律師自我發揮一下」，而若林智堅在台大的同學余正煌對他提告，也會很有趣。

黃揚明指出，更有趣的現象，是他在7月9日揭露林智堅的臉書粉專小編多達29人後，其一度縮編到剩下8人。然而這幾天突然又增加到10人，讓黃揚明驚呼，「難道小智已經準備好要東山再起了？」