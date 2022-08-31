桃園市議會國民黨團10位議員今開記者會聲援同黨市長參選人張善政，痛斥綠營、名嘴及1450網軍鋪天蓋地抹黑栽贓。(蔡依珍攝)

桃園市議會國民黨團10位議員今開記者會聲援同黨市長參選人張善政，痛斥綠營、名嘴及1450網軍鋪天蓋地抹黑栽贓，就為了救鄭運鵬民調，秀下限摧毀有良好商譽的公司，強調政府標案有問題應該問當時的閣揆張俊雄及農委會主委蘇嘉全，而非對張善政潑髒水，尤其張只是宏碁的員工之一，直指爆料12小時內桃園街頭就出現攻擊布條，可見綠營早就上下知悉，就是要抹黑，要求側翼參選人限時撤告、道歉。

「再怎麼打擊對手，也不要摧毀有良好商譽的公司！」黨團總召徐其萬說，張善政的農業電子化案子是委託計畫案，共有12個人的研究團隊作業，計畫不只寫報告，還要蒐集各國資料實地考察、建立實驗機制、辦研討會、座談會、跨部會溝通、各國考察、發行電子報系統開發、農委會相關計畫輔導，專案報告與學術學位論文完全不同，呼籲選舉要正向，不要為了選舉抹黑本土產業。

黨團執行長徐玉樹直指鄭運鵬民調拉不起來，民進黨側翼網軍和參選人才會不斷秀下限，斥民進黨搞不清楚，桃園人非常有智慧，越是抹黑人格者，最後一定會傷到自己，呼籲懸崖勒馬，否則肯定重創民進黨選情。

「這不是抹黑什麼才是抹黑？」，議員梁為超也抨擊，民進黨參選人對於什麼是法人、自然人都搞不清楚，就去提告張善政，如果真的要告，麻煩去告宏碁，但是他們不敢去告，根本禁不起考驗，這是標準的抹黑戰略。議員詹江村也澄清，宏碁一年營業額上千億元，也是全台資料庫最完整的公司，當年的農委會為了e化農業委託宏碁，張善政只是專案召集人，當政府對口單位，宏碁必須概括承受所有責任，有任何問題要向宏碁提告。

議員舒翠玲也指出，如果民進黨認為標案內容有問題，應該去詢問當時的行政院長張俊雄及農委會主委蘇嘉全，而非把髒水潑向張善政，強調張善政只是宏碁員工之一，也不是他個人承包的標案，怒斥鄭文燦身為市長竟濫用公器，任意抹黑一個人，還有側翼參選人胡亂控告張善政，要求限時撤告、道歉。

「這堪稱綠營史上最廢的攻擊！」議員黃敬平炮轟民進黨用選舉奧步，骯髒的手段抹黑世界第三大電腦製造商宏碁公司，並刻意用簡化方式，誤導民眾混淆視聽，宏碁的聲明，為何綠媒及1450網軍不敢引用，難道1450網軍眼睛瞎了嗎？因為只要引用就沒有著力點。

黃敬平也直指且綠營一條龍式攻擊，上午周刊報導，不到12小時，桃園市區就出現攻擊布條，代表民進黨上下事先全部知情，用眾口鑠金方式，抹黑對手才是真正目的。

議員朱珍瑤批評抹黑事件非常噁心，希望選舉關鍵時刻不要用沒有人性、沒有智商的事情考驗選民。議員涂權吉則盼民進黨不要因選舉毀了本土企業。市議員李柏坊、張桂綿、龜山區參選人林明義，也要求民進黨適可而止，不要再抹黑栽贓，為了替林智堅論文抄襲洗白，就移花接木、指鹿為馬、顛倒黑白，高喊：「拒絕抹黑張善政，拒絕打擊桃園企業！」