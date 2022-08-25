前新竹市長林智堅論文門遭到雙殺，國民黨桃園市長參選人張善政今天受訪表示，這是全國性關於政治人物誠信的問題，蔡英文總統身為民進黨主席、桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬應該向國人鄭重道歉。

林智堅先前台大碩士論文被台大認定抄襲遭撤銷學位，昨天中華大學也認定其碩士論文抄襲，撤銷其學位。

張善政表示，台大撤銷林智堅碩士學位的時候，蔡英文總統在民進黨內下達全黨挺一人的決定，沒有體察到整體的民意，造成很大的反彈，最後導致林智堅退選。這次中華大學撤銷林智堅碩士學位，還沒有看到蔡總統發表任何言論，同時鄭文燦和鄭運鵬也沒有發表任何言論。

張善政說，台大、中華大學2大學都撤銷碩士學位，把林智堅變成雙抄人。這已經不是林智堅有沒有碩士學位的問題，而是全國性的問題。張善政說明，大家在看學術倫理，還有政治人物誠信，蔡英文總統、鄭文燦都有必要鄭重的道歉。不能為袒護一個人，蒙蔽全國的國人，也不應該想要維護權力而打擊學術倫理，破壞教育體制。

張善政呼籲，期待蔡英文總統、鄭文燦、鄭運鵬，要為先前力挺林智堅作為，出來向國人鄭重的道歉。他強調，這是全國國人認知價值體系的問題，如果沒有出來適當的道歉、表態，民眾會在年底的選舉做出公平的決定，蔡英文總統必須正式的面對這個事情，不能不發表言論。

有民眾認為鄭運鵬挺抄襲者？張善政說，鄭運鵬一味袒護林智堅，對林智堅論文的事情擦脂抹粉，換他參選等於變成換湯不換藥，鄭運鵬的誠信原則也必須受到檢視，呼籲鄭運鵬做適當的說明。

而國民黨也有參選人涉及論文抄襲問題，是否會用同一標準？張善政則說，秉持一樣的原則，政治人物誠信比學問重要，都要坦然面對，他說，林智堅不到台大去面對學倫會約談，是非常不好的示範，國民黨候選人不會有不良示範。有學倫會的調查，也應該坦然面對。

因有人認為林智堅已經退選，沒必要見縫插針，張善政說，林智堅退選沒有錯，但是這件事情的層次已經拉到不只是林智堅個人，或桃園選舉，而是全國性政治人物對誠信的看法，尤其是蔡英文總統，身為民進黨主席，不惜摧毀教育體系價值，只想袒護一個候選人，或是維護權力。他說，這不是桃園選舉的問題，是全國的民眾關心政治人物誠信的問題，關心執政者對於教育價值認定的問題。