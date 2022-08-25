國民健康署今天公布110年青少年吸菸行為調查結果，國高中職生電子煙使用率在短短幾年內呈倍數成長，從107年的2.7％上升到110年的6.6％，推估全台有7.9萬名國高中職生正在使用電子煙。不僅如此，青少年併用電子煙和紙菸比率也逐年上升，推估全台共4萬名國高中職生身陷雙重危害。

國健署菸害防制組組長陳妙心說明，根據調查，107年到110年青少年電子煙使用率快速上升，從2.7％上升到6.6％，若以教育部前一年實際註冊人數推估，目前全台共有7.9萬名國高中職學生正在使用電子煙，其中包括2.3萬名國中生及5.6萬名高中職生。

至於青少年紙菸使用率則逐年下降，110年調查結果為國中生2.2％、高中職生7.2％，相較於97年降幅超過5成，但推估青少年使用紙菸人數仍高達5.9萬名。不僅如此，青少年併用電子煙和紙菸比率逐年上升，國中生約4.9％、高中職生約1.5％，推估全台共4萬名青少年受到雙重危害。

瑠公國中學務主任王君豪指出，近兩三年在校園內明顯可以看到電子煙使用增加的情形，尤其校外教學時學生可能攜帶電子煙，平時老師們也會耳聞哪些學生在使用，由於電子煙屬於違禁品，目前各縣市有自治條例，學校可以做約束，並且要求學生參加輔導衛教課程。

王君豪曾輔導一位使用電子煙的學生，透過持續的衛教課程，直到畢業後都沒有繼續使用電子煙。他表示，由於未成年者無法使用戒菸藥物，學校方面都是以教育性質為主，讓學生破除電子煙的迷思，讓學生體悟到電子煙的危害，進而減少使用頻率或戒除。

國健署副署長魏璽倫表示，青少年吸紙菸比率逐年下降，但電子煙使用率在數年內倍增，短短3、4年就看到電子煙氾濫的情形，這樣的調查結果讓我們相當憂心。她表示，目前《菸害防制法》修正草案即將進入黨團協商，對於電子煙規範非常嚴謹，禁止製造、輸入、販售、展示、廣告或使用，希望電子煙不要繼續存在於社會上，不要繼續殘害青少年。

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