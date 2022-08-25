俗話說「相愛容易相處難」，一段感情是否能夠走得長久，與許多因素息息相關。命理專家小孟老師在臉書粉專發文指出，生肖鼠與羊、生肖牛與馬、生肖龍與狗、生肖蛇與猴等4組合，可能因性格差異大，導致相處起來很辛苦，交往後也很難走得長久。
【生肖鼠與生肖羊】
生肖鼠常為小事心煩而碎念，愛計較、愛找喳、愛批評別人，還經常討價還價，不過感情專一、用情甚深。
生肖羊過於慷慨大方，且隨波逐流、優柔寡斷，愛耍小聰明，不過經常感情用事，意志力薄弱，容易被人誘惑。
兩人交往容易互看不慣，生肖鼠辛苦勤勞而對生肖羊太過計較；生肖羊則是太過慷慨而把生肖鼠的錢花光。生肖鼠對生肖羊用情太深而苦惱；生肖羊卻容易精神出軌讓生肖鼠戴綠帽，這組合就是標準的人財兩失。
【生肖牛與生肖馬】
生肖牛固執已見、不夠圓融、處事難通融，名符其實的愛鑽牛角尖。在感情上則不善於表達，溝通常顯得冷漠又沒幽默感。
生肖馬處事不夠冷靜，脾氣火爆又倔強，不易受束縛、漫不經心，不過擅長花言巧語、讚美異性，愛拈花惹草。
兩者性情都很倔強、難溝通，而且生肖馬的耐性不夠，把愛情當短跑衝剌，偏偏生肖牛又是慢工出細活，把愛情當馬拉松來磨練，因此兩人交往常因意見不同而不歡而散，各走各的路。
【生肖龍與生肖狗】
生肖龍性格急躁又強勢，愛爭高下又不願服輸，想法十分固執。感情上驕傲、清高又直率，很少主動示愛，較為被動，不太在乎對方感受，隨時可以拋棄對方而離開。
生肖狗性格同樣急躁、頑固，作風強勢又愛挑釁。感情上不太注重生活情趣，較為木訥，也不懂得如何表達愛意。
兩人相處久了，生肖龍會覺得生肖狗像呆頭鵝，毫無情趣可言，於是開始另尋愛情，但生肖狗卻覺得生肖龍始亂終棄，不可理喻，於是強勢的兩方吵得不可開交。
【生肖蛇與生肖猴】
生肖蛇做事搖擺不定，且心胸狹窄、性情多疑，不太信任他人，不過在感情上十分多情，眼睛總是在暗送秋波，免不了給人多情種子的花名。
生肖猴輕浮且散漫，嫉妒心重又性情不定，難有誠信可言。雖然很注重另一半的外表，且不太願意主動追求異性，更不輕易投入感情，卻同時有多位情人，甚至還有本花名冊。
兩者皆有大男人、大女人主義，若真的進入家庭婚姻，恐怕只是離婚收場。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。