美國商務部周二以國安為由，將7家大陸實體列入出口管制名單，任何供應商提供產品或技術給名單上的企業前，都必須先取得商務部的許可證。大陸航太專家黃志澄表示，這次被列入清單的實體有多家從事晶片或微電子產品製造，與過往的方向不同，出現改變的原因可能與晶片法案有關，代表美國對大陸晶片的打壓有擴大的趨勢。

商務部底下的美國工業與安全局在聲明中提到，這些大陸實體被列入出口管制清單的原因在於，他們的活動不符合美國國家安全和外交政策利益，尤其試圖拿美國的資源支持大陸軍事現代化。

大陸官媒環球時報引述黃志澄的說法指出，此前，美國政府針對航太、軍工領域進行制裁，但這次列入出口管制清單的實體有多家從事晶片與微電子產品生產，出現轉變的原因可能與晶片法案有關，代表美國對大陸晶片的打壓有擴大趨勢。

此外，黃志澄認為，美國制裁對大陸航太產業的影響有限，「其實在制裁行動之前，美國也沒有對大陸航太產業提供技術支持，反而是採取嚴格的封鎖態度，所以制裁的影響不會很大。」