設立在員林芙樂奇心理諮商所內，服務曾遭受到性侵害之當事人，過去服務的對象中，個案案發史有將近7成都是案發超過10年以上才接受輔導，其中更有48％是超過20年以上的創傷者。(吳建輝攝)

近期台中狼校長被爆出25年前涉嫌性侵女學生，被揭露後有許多熱心民眾提供資訊，前後橫跨10年的學姊和學妹，都出面對黃姓校長提出性平申訴，而被害者為何過了25年才願意訴諸社會，心芙創傷復原中心督導邱惠振表示，他們服務的個案有將近7成都是超過10年以上的倖存者，多數患者以為時間能沖淡一切，但其實不然，一臉平靜不代表真的「沒事」。

根據衛福部統計，近5年性騷擾案件不斷攀升，包括早年性侵害、性暴力，《跟騷法》的通過，還有因應時代所衍伸的數位性別暴力，像是脅迫在網路上傳遞不雅照片、影片等；其中「肢體騷擾」占51％，其次為「傳送色情圖片或偷窺偷拍」26％、「言語騷擾」14％。

邱惠振指出，心芙創傷復原中心是由衛福部指導，設立在員林芙樂奇心理諮商所內，服務曾遭受到性侵害之當事人，過去服務的對象中，個案案發史有將近7成都是案發超過10年以上才接受輔導，其中更有48％是超過20年以上的創傷者。

邱惠振說，被害人在行為表現上，會變得相當退縮和逃避，甚至麻木，導致學業或工作表現不佳，甚至開始與社會脫節，如果這些創傷沒有被妥善處理，嚴重會導致憂鬱症狀，甚至可能出現體重減輕、疲憊、反胃、頭痛等生理症狀。

「一臉平靜，不代表真的沒事」邱惠振強調，早期性創傷回推被害時間，多半是青少年時期，當時時空背景多半選擇隱瞞，直到最近性平意識抬頭，才逐漸有更多的「黑數」選擇站出來，也呼籲社會大眾應減少對性侵害的錯誤認知，避免帶給被害人更多的壓力與傷害。

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