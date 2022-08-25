水冷扇還可以添加冰塊，讓氣溫更能有效降低。（新北市動保處提供）

毛小孩在夏天容易因氣溫過高而產生熱衰竭的風險。（新北市動保處提供）

暑期天氣炎熱，讓一身「皮草」的毛小孩常會顯得無精打采，甚至還會有熱衰竭的風險。因此，五股動物之家與志工們，近期採購2台大型水冷扇，讓籠舍溫度降低，給毛茸茸的小傢伙可以舒適過夏天。新北市動保處也提醒民眾，天氣炎熱切勿將動物獨自放置車內密閉空間，若因此導致動物死亡，飼主也會觸法挨罰。

新北市動保處表示，暑期溫度不斷飆升，不少人都因此中暑，然而動物也會有因中暑造成熱衰竭的危險性存在，若動物長時間處在高溫環境下，會導致體內調節溫度中樞失效，引發各器官功能衰竭，嚴重會造成休克死亡。

五股動物之家獸醫師林洋演表示，狗正常體溫在攝氏37.2至39.2度之間，飼主要判斷犬隻是否中暑，平常可以觀察犬隻是否有食慾不振、嘔吐、全身無力或發熱狀況。若寵物已經中暑，嚴重可能會不斷喘氣、心跳脈搏加速、牙齦呈現深暗紅或藍紫色等，則需立即送醫急救，避免憾事發生。

為了讓動物之家內的毛小孩們可以有舒適的環境度過夏天，同時間少熱衰竭風險產生，五股動物之家透過近期採購的2台大型水冷扇，並加入冰塊運轉，同時搭配電扇與屋頂的灑水降溫系統，能夠使籠舍溫度有效降低1至3度，讓犬隻得以舒適在龍內休息，動保員也會準備充分飲水，搭配製作的冰磚，讓狗兒們涼爽也充分降溫。

不過社會上還是有許多粗心的飼主，將寵物獨自留在車內的密閉空間，尤其是停放在戶外的車輛，車內溫度可高達42度，容易造成寵物悶熱死亡。新北市動保處今年至今，共接獲3起相關的動物救援案件，近還有接獲通報，有幼貓被困在小貨車駕駛座內，從早上6點到下午2點都不見駕駛出現，幸好警員到場支援，查到車主的聯絡方式，才趕緊到場打開車門，把小貓安全救出。

新北市動保處呼籲，將寵物留置車內容易熱緊迫而中暑，甚至可能致死，飼主若經勸導後仍然再犯，可以法處3000元至1萬5000元罰鍰。另外，貓狗的耐熱能力不如人類，飼主應避免在早上10時至下午4時之間讓寵物外出，在傍晚後氣溫稍涼的時候，才是最適合寵物散步的時間。