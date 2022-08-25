被網友封為「兇版李毓芬」的26歲性感辣模陳香菱(Mandi)，因擁有超兇猛的H級曲線，以及激似女星李毓芬的長相，讓她在網路迅速竄紅，甚至成為JKF旗下女郎，常在社群分享火辣照片的她，近期曬出參觀中正紀念堂的畫展照片，不過大家都無法集中精神看畫，因為她的車頭燈渾圓飽滿，甚至還放到手上。

陳香菱很常在IG曬出養眼照，狂吸一大票的粉絲支持，近期她碰巧在中正紀念堂有感興趣的畫展，一身清涼地前往參觀，只見她穿著綠色細肩帶背心，一對閃亮車頭燈用雙手托住，還擠出一條T字型事業線，隨後PO出一段影片，於館內的藝術品展間四處走動，一身魔鬼曲線凹凸有致，讓粉絲眼睛都快移不開。

陳香菱的H級長輩放手上，畫面十分清涼養眼。(圖/陳香菱 IG)

陳香菱在中正紀念堂看展，超兇曲線被看光光。(圖/陳香菱 IG)

這次的美照和9秒火辣片，再次讓男網友們不禁群起暴動，留言寫下：「溢出來了」、「綠衣好適合香」、「最美的畫是你」、「又辣又有文藝氣息」、「好可愛的畫展」、「美美的香香好好看！！可愛可愛」、「好美，好正，好大喔」、「為什麼那麼好看好愛好愛」、「這身材愛死嘍～」、「好激烈啊」、「感謝服務廣大民眾」。

陳香菱最近喜歡上看畫。(圖/陳香菱 IG)

陳香菱也替美照特意撰寫配文，開心說這就是「我的週末」，接著說她很喜愛畫展的可愛風格，讓她逛下來的心情很愉悅；見有網友說她既文藝感又辣，她也大方接受讚美，也留言回覆他們「揪」、「哈哈哈」、「你最辣」等句，無保留展現親近粉絲的一面；隨後解釋綠衣的由來，是因為衣服用「綠色顧眼睛」。