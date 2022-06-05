今天是全國兒童大型疫苗接種站開設的最後一天，中央流行疫情指揮官陳時中上午特別前往中正紀念堂站視察，他下午表示，兒童大型疫苗接種站從開設到現在共打出2萬4728劑疫苗，若加上今天的接種量，幾乎已滿足3萬對焦急的父母，並對這樣的接種成績感到效果很好、相當滿意。

陳時中表示，截至昨晚台北市大型疫苗接種站共打出2789劑、新北市打出3859劑、桃園5243劑、台中5738劑、台南1549劑、高雄5550劑，總數為2萬4728劑，若加上今天的數量直逼3萬劑大關。

指揮中心發言人莊人祥表示，若用疫苗總數比例來看，台北市接種率49％、新北市45.7％、桃園市53.2％、台中市53.2％、台南市74.2％、高雄市68.6％。

至於5到11歲兒童之後需不需要打第二劑？陳時中指出，現在疫苗都需要打滿2劑，若只有打1劑的效果會很差，而美國現在也建議兒童接種第3劑，這部分我們也會考慮，不過還要經過ACIP專家委員同意後才會實施。

此外，小兒感染科專家林奏延建議兒童可接種高端，陳時中則未多加回應，僅說要等食藥署完成相關試驗後，得到認可後才有可能會放行。