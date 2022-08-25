國民黨桃園市長參選人張善政昨日視察桃園埤塘，提出守護埤塘政見，民進黨桃園市議員參選人黃瓊慧今質疑，國民黨當年對待埤塘的態度，是以炒作獲利。對此，張競辦回應，發表保護埤塘的願景卻被扭曲，對這種潑髒水行為感到遺憾。

黃瓊慧透過臉書表示，前桃園縣長吳志揚任職時期，時任副縣長李朝枝曾與13名地方人士購買埤塘，位在航空城捷運G13站區段徵收區，總面積15246坪，公告現值每坪24023元，他們以每坪約3萬元購得，購地價約4.5億元，都市計畫通過後漲到15萬元，扣除成本獲利約18億元，若參加區段徵收配地，原獲利上看30億元。

黃瓊慧說，所幸桃園市長鄭文燦上任後，將此區塊徵收計畫擱置，這就是國民黨當年對待埤塘的態度，以炒作方式獲利，質疑張善政現在假惺惺喊科技守護、教育守護與環境守護，她認為應是炒地守護吧。

對此，張善政競辦發言人何元楷回應，張談的是以科技、教育與環境3個方向，守護埤塘的願景，卻被扭曲成守護炒地，這種潑髒水、惡意扭曲的行為，張競辦感到非常遺憾。