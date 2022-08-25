今年7~8月少雨，專家示警恐缺水。水利署署長賴建信25日南下關心南部地區防旱因應整備情形，並與台南市政府及高雄市政府水利局人員會商，說明目前南部地區供水情勢及相關防旱因應作為，經評估，南部地區可正常穩定供應各標的用水至11月底無虞，也期許中央與地方攜手合作，為防止旱象做好萬全準備。

南水局同時也邀集台水公司、農政單位、科技與工業單位及地方政府等召開供水情勢會議檢討相關調度措施，除持續盤點各單位整備情形外，也確認各項防旱作為均已到位。

南水局針對水資源調度即使在豐水期間也全年無休，時時緊盯水情變化即時因應，因此雖然南部地區7月迄今各主要集水區降雨量僅歷年平均3~7成，但透過精緻操作管理兼顧防汛與水資源利用，甲仙堰7~8月累計引水量達3,350萬立方公尺，讓南化水庫持續維持在接近滿水位狀態。

另外也與農水署嘉南管理處自8月11日起合作啟動加強灌溉管理，累計至8月20日止，嘉南灌區二期作灌溉用水量已節省3,690萬立方公尺，由於相關作為提前啟動，目前曾文-烏山頭水庫系統蓄水量仍高於2020年同期9,000萬立方公尺以上。在高雄地區也已提前完成抗旱水井及伏流水設施整備，並在不影響阿公店水庫清淤目標前提下，自8月18日提前蓄水，以增加整體調度運用空間。

南部地區至25日嘉義地區蘭潭-仁義潭水庫蓄水量合計3,332萬立方公尺(蓄水率97.8%)、台南地區曾文-烏山頭水庫3億1,336萬立方公尺(蓄水率53.2%)及南化水庫8,880萬立方公尺(蓄水率99.4%)，經評估，南部地區可正常穩定供應各標的用水至11月底無虞。