曾在日本創下影史票房記錄、榮獲奧斯卡最佳動畫的《神隱少女》片中一場湯婆婆的管家對無臉男唱的歌，歌曲是宮﨑駿寫的，當這段戲在錄製的時候，宮崎駿還在錄音室內邊跳邊唱，模擬給演員看，對這首歌特別有感情。不僅大師久石讓在音樂錄製的時候用了60個麥克風，音效團隊更特地到草津溫泉進行實況錄音，從溫泉流動的聲音，還有澡堂內出現的如刷地、水瓢沖水、泡澡等聲音，甚至特別到旅館的廚房錄製準備食材與做菜的聲音、收拾宴會大廳杯碗食器的聲音，為了真實呈現出片中開頭千尋的爸爸開車的聲音，特意租了同樣款式的車子錄製，然後在顛簸的道路上開車，可見吉卜力工作室投注的心力之大。

《神隱少女》數位紀念版將於9月8日在台上映，片商近日更公開全球唯一由吉卜力工作室獨家授權互動網站，從台灣知名海報設計師方序中、插畫家董十行所設計的「台灣限定」宣傳海報延伸視覺，重現片中神秘奇幻的場景「油屋」，由湯婆婆親自面試，可體驗簽下契約和千尋變同事，找回自己消失的名字。互動網站於即日起至9月7日開放首次登錄，完成登錄後截圖保存，電影上映期間，至全台各大戲院購買《神隱少女》數位紀念版電影票，並出示登錄成功截圖即可獲得限量「海原電鐵乘車券書籤」限量5000份，送完為止。互動網站更於9月8日起至9月18日開放二次登錄，舉辦找回名字抽獎活動，抽出10組總價值$4790的「神隱少女找回名字禮物組」，提供粉絲全面的娛樂體驗。

另外，上映首4日至全台戲院購票，即贈送方序中設計的《神隱少女》「台灣限定」宣傳海報A3尺寸珍藏海報乙張，每張海報皆印有專屬流水編號，全球僅有20021張，只送不賣，也吸引藝人孟耿如、王淨搶先開箱特殊尺寸宣傳海報，掀起話題熱潮！