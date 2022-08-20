女星小S（徐熙娣）以幽默談吐聞名，而近期她的節目《小姐不熙娣》收視亮眼，話題也不斷，犀利言論令觀眾常常笑到不行；最近知名製作人B2（陳彥銘）投資的飲料店又開分店，好友小S送花籃祝賀，沒想到短短5字太粗暴，讓粉絲用看的都覺得「有聲音」。

昔節目《康熙來了》其中一名製作人B2，去（2021）年不畏疫情和好友開手搖飲料店，當時小S和蔡康永都很有義氣送花籃，更不改幽默作風，寫著「養家活口不容易啊」、「留一點賺錢的事給別人做啦」；而近日B2的手搖店又要開分店，小S義不容辭又送上花籃，但賀詞又讓大家看傻眼。

小S今（20日）下午在臉書發文，驚訝地說「竟然開分店」，從她上傳的兩張照片中，一張是B2投資的手搖飲料店，店外面有一個超大的花籃，另一張清楚拍到花籃上的賀卡，寫著「我以為會倒」，屬名相當響亮「國際巨星小S」；有趣的是，B2本人在小S發文下留言感謝，「希望未來每一個分店都有花籃」。

大票網友被小S粗暴的祝賀詞笑暈，紛紛直呼「這個好真誠」、「花籃搭配這種賀詞真的很荒唐」、「有鋼鐵般的友情，才會有這樣的賀詞」、「花籃賀卡竟然有聲音」、「這就是為何我們一直愛小S的原因」、「最值錢的廣告，就是小S發文」。