蔡恩雨將於10月22日在Zepp New Tapei舉辦演唱會。（華納音樂提供）

大馬歌手蔡恩雨的「勇氣光圈- 蔡恩雨觸電100％演唱會」台北首站，將於10月22日在Zepp New Tapei舉辦；時隔4年二度來台舉辦演唱會，對她而言意義非凡，演唱會視覺以歌名「勇氣光圈」為發想，拍攝時以燈條在視覺上做出各式有趣的變化。提到演出，蔡恩雨透露將帶來「不能說」的驚喜外，更將突破的挑戰一向沒有自信的舞蹈。

為了演唱會，蔡恩雨特別進棚拍攝海報視覺，當天她起了個大早，邊梳化邊偷補眠。攝影師也以「勇氣光圈」為發想，讓蔡恩雨拿著LED燈條做出各種有趣變化，她臉上也貼滿俏皮的貼紙，符合她骨子裡其實活潑又愛玩的個性。而這次造型也在頭上綁了2顆包包頭，不過在收工後，蔡恩雨透露可能是綁太久加上頭皮比較敏感，所以整個頭皮都痛痛的，讓她苦笑說：「要美美的拍照真不容易。」

此次演唱會首站選定台北起跑，蔡恩雨對於人生第2次專場演出緊張不已，「除了很久沒跟大家見面，這2年因為疫情，大家可能對看演唱會的態度也比較保守，不過還是希望這次能把許久不見的歌迷們都召集回來」；電力活力滿載的她，表示演唱會一定會做好防疫措施，承諾粉絲：「我一定會盡全力呈現大家最希望我唱的歌，希望大家可以跟我一起大合唱〈不要讓我太喜歡你〉，這樣大家來看演唱會不是默默來看我唱歌，而是可以跟我一起享受在歌曲中。」演唱會門票8月31日於寬宏售票系統及及全台OK、萊爾富便利超商啟售。