疫情衝擊觀光產業，從2020年到2021年，全國各景點旅客人數平均衰退逾2成，台中市卻逆勢成長8.5％，為何差那麼多？民進黨市議員分析指出，市府去年增列了3處人潮原本就多的景點，藉以掩飾旅客數下跌情況，台中市觀光衰退情況其實超過全國平均值、達到32.8％。

觀旅局強調，受疫情影響，六都的主要觀光景點近2年遊客數皆衰退達到3成以上，台中市若扣除新增的3處景點，衰退率達3成2，原因包括2020年台灣燈會湧入大量人潮，去年則是三級警戒期間許多景點封閉。

市議員王立任、張玉嬿、黃守達、張耀中、謝志忠25日聯合質詢，王立任拿出市府的數據說，2020年台中市觀光客人數為4600萬、去年則超過4900萬，1年增加了388萬、成長率高達8.5％，接連2年觀光客數量皆居全國之冠；再看看交通部的數據，全國觀光客人數從前年到去年卻是衰退20.8％，台中市為何逆勢成長？

王立任說，去年台中觀光客比前年多，竟是因為市府去年新增列了一中商圈、潭雅神綠園道、逢甲夜市3處本就人潮多的景點，3處景點共為台中增加1888萬多人次遊客，若扣除這些人，台中市遊客數少了約1500萬人次，根本是雪崩式的下跌，顯示市府振興觀光成效無力。

觀旅局指出，台中市去年住宿旅客人數達598萬人次、居六都第二，今年上半年住宿人數也比去年同期增加約8.1萬人，觀旅局持續舉辦行銷推廣活動與振興措施，讓台中在悠遊國旅獎助計畫中執行率居六都第一。

觀旅局強調，隨著疫情趨緩，觀旅局也舉辦各項活動，包括大安沙雕音樂季、好湯溫泉季及自行車嘉年華、踩舞嘉年華等；另也針對29區規畫創新體驗遊程等主題式專案旅遊行程共56條，未來將持續推出優質行程，鼓勵民眾玩台中。