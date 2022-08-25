林智堅退選桃園市長、改由民進黨立委鄭運鵬接棒，民進黨前立委鄭寶清公開抨擊這是「走了抄襲，來了挺抄襲的」。如今，《美麗島電子報》董事長吳子嘉的「董事長開講」直播節目，本周六晚間8點將移師桃園中壢舉行，鄭寶清除已確定出席，目前也規畫將在現場做出「重大宣布」，料將讓桃園市長選情投下震撼彈。

值得注意的是，頂替林智堅上陣的鄭運鵬，也預計在同一天晚間7點，於「原楊梅夜市空地」舉行桃園南區後援會成立大會；目前規畫到了晚間8點，亦即「董事長開講」當晚開播的同一時間，蔡英文總統將親赴楊梅替鄭運鵬站台，儼如上演「總統親自出馬壓制鄭寶清」的場面，煙硝味十足。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉的「董事長開講」直播節目，本周六晚間8點將於中壢的海豐海鮮餐廳舉行粉絲見面會，目前預計出席成員包括吳子嘉、鄭寶清、民眾黨宜蘭縣黨部主委李偉華、名嘴黃暐瀚及朱學恆及一位神秘嘉賓。

據了解，鄭寶清預計當天晚間8點半將做出重大宣布，且接著依照節目往例，隨後也會開放民眾現場QA挑戰，預計晚間10點結束，屆時桃園市長選情是否將出現重大轉折，確實已引起關注。