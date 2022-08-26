民進黨前立委鄭寶清近日傳出有意參選桃園市長，外傳將在27日宣布。對此，他今(26日)上午接受廣播節目專訪時談到，「天人交戰，像我這幾天都沒辦法睡覺，睡了就醒過來，當然我最大期待台灣真的有良知！」他也說，8月底前會做最後決定。他並自爆，黨部決定提名人選那天，「我進去中央黨部時被告知『鄭文燦、鄭運鵬、林智堅協調好了』：這哪裡是公平社會？希望台灣有真的民主法治」。

廣播節目《千秋萬事》主持人王淺秋詢問，「很多消息傳出來你明天要正式宣布參選」，鄭寶清回應，「昨天看到名嘴在電視上說我公開說副總統賴清德挺我，沒有這回事，賴清德我們很熟，有互相聯絡跟關心，但是因為我在競選總部大型看板寫一個『信賴』，結果人家要求我拿下，我說信賴是因為清廉勤政得到鄉民信賴，所以很無奈，人家以為是賴清德挺我，其實賴清德關心桃園、台灣未來，我們都肯定。」

鄭寶清指出，自己也曾經說過這次全部用指定(參選人)，那未來總統也可以指定，這已經違反民主法治。他並否認近來2個傳言，一是「所謂名嘴公開說我挺賴清德，甚至做假圖」，鄭寶清說「我從來沒講過誰支持我。鄭寶清另指，「還有說台北市長柯文哲要幫站台，沒有這回事」，都是媒體亂說，理念得結合比較重要，「我們跟民眾黨沒有合作的空間」。但鄭寶清強調，說真的，我們希望只要清廉勤政、愛鄉土的人，大家都能站一起，能夠為台灣民主法治站一起。所以心中有台灣、人民、桃園都可以合作」。

王淺秋進一步問「有真的站出來參選？」鄭寶清表示，「說真的現在是天人交戰，像我這幾天都沒辦法睡覺，都是睡了就醒過來，就是那種不安，當然我最大期待台灣真的有良知，能夠愛台灣，不要貪污舞弊，建立台灣民主法治」。他進一步說，其實我們看到我的民調都還不錯，不知道為何沒有爭取資格，這就是危機，「民進黨靠密室協商，我進去中央黨部時被告知『鄭文燦、鄭運鵬、林智堅協調好了』，哪裡有這道理？這哪裡是公平社會？希望台灣有真的民主法治。」

鄭寶清指出，最重要如果有參選的話，最重要意義是刺激台灣民主發展，如果我在這次戰爭裡面，人民可以認同我，那沒有政黨奧援，還可以選贏，表示台灣可以走向正道。

鄭寶清也說現在還沒有辦法決定(參選)，這就是兩難，我們對台灣民主運動還是有深厚感情，「叫我現在離開(民進黨)，很多不捨，很多黨內同志希望我別參選，從上到下很多都有人勸。但我說這是價值問題，個人參選事小，要怎樣讓台灣往前走才是事大，而現在要不要參選就是內心交戰」。