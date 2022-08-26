2022年第29屆聖托盃世界業餘女子高球隊際錦標賽第二輪，中華隊女將們發揮出色，不僅團隊排名向前推進、暫列第5，廖信淳在個人名次也以兩回合總計138桿暫居第2，僅落後領先者瑞典選手歐騰格蘭（Meja Ortengren）1桿。

廖信淳表示，開球正常發揮，沒有OB，幫助自己可以打得更專注，「4個5桿洞最順手，抓了3隻博蒂，另一洞打Par，2次柏忌都是沒有Par On，又沒能救Par。」

在全長469碼的第5洞抓獲老鷹的黃亭瑄，第2桿以3號木攻上230碼外的果嶺，僅距旗位4碼再推進抓鷹，她說：「可惜後9洞開球較歪，進入樹林大費周章，打了2次雙柏忌。」

台灣女將26日第三輪將重返國家球場，並在當地時間中午12時過後與日本及西班牙選手同組出發，廖信淳表示，日本女將馬場咲希是2022年美國業餘女子高球錦標賽冠軍，有機會跟她同組PK，會好好把握觀察對方的優點。