台鐵推新口味鬼頭刀便當，採用獲「海洋之心」認證捕撈的漁獲，搭配在地金針、蘆筍等配菜。（王志偉攝）

「鬼頭刀」今起在花蓮火車站獨家販售，吸引不少旅客好奇嚐鮮。（王志偉攝）

為讓民眾吃到東部特有魚類「鬼頭刀」美味，台鐵與漁業署、海漁基金會聯手推出美味健康的台鐵鬼頭刀特色便當，鬼頭刀肉質符合健康概念，並有永續海鮮標章海洋之心生態認證，推薦給遊客；台鐵也計畫持續跟漁業署合作，依照當令漁獲推出各樣魚類便當，共同推動台灣漁業永續發展。

台鐵局今天在花蓮車站舉行「鬼頭刀特色便當發表會」，台鐵附業營運中心總經理陳文川、漁業署副署長王正芳、台灣海洋保育與漁業永續基金會執行長林愛龍等人搖鈴宣告開賣，每個100元，已有大批遊客排隊湧入車站大廳夢工廠等待嚐鮮，當天準備180個，10時30分開賣，半小時就賣完。

台鐵表示，花蓮鐵路餐廳採用東部海域盛產的鬼頭刀作為便當主菜，在地盛產的金針炒美白菇、蘆筍佐枸杞，還有大小朋友喜愛的香酥骰子雞、玉子燒、蜜黑豆等作為配菜，推出營養美味滿分的鬼頭刀便當，也能讓來到花蓮遊客，嚐到東部在地漁產佳餚。

陳文川表示，「海洋之心生態標章」是由農委會漁業署與海漁基金會共同推動的國內第一個永續海鮮標章，花蓮鐵路餐廳鬼頭刀便當採用榮獲漁業認證銀級的「台東新港鬼頭刀延繩釣友善船隊」的漁獲，加工廠也獲得認證，確保在產地即時處理，有最佳鮮度，也符合食品安全規範及撈捕溯源管理。

陳文川說，台鐵攜手漁業署，已研發鰻魚、台灣鯛、鯖魚跟鬼頭刀等特色便當，也會再跟漁業署洽談，依產季月分持續推出當季魚類便當，若鬼頭刀便當賣得好，會轉為長銷特色便當。

林愛龍說，鬼頭刀出產於台灣東部，大量銷往歐美，根據漁業署投入9年的科學研究及比對全球資料，鬼頭刀的漁獲目前非常豐沛，漁獲量沒問題，歡迎揪團訂購，也是對新港漁民的支持。

鬼頭刀便當今起至9月30止，在台鐵花蓮站花蓮夢工場獨家販售，每天限量50個，上午11時30分開賣，每購買1個送L型資料夾1個、購買5個送鬼頭刀T恤1件，送完為止；單筆5個以上接受提前電話預約，數量不限，（03）8339328。