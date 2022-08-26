台南秋季藝文盛典「藝術進區」，將在明(27日)到11月20日展開連續三個月巡迴台南各區，在各區帶來超過20場戶外大型演出及校園社區演出。市長黃偉哲今(26日)在臉書公布相關活動訊息，並透露活動每周都精彩、卡司陣容堅強。

黃偉哲表示，以前自己愛在廟埕看戲，也是陪伴長大的記憶，現在喜歡看戲的孩子，不用跑到廟口排凳子，我們把劇場文化搬到戶外、把藝術帶到你家！從紙風車到布袋戲，從雲門舞集到交響樂團，通通在你家巷口演出。

黃偉哲強調，讓藝術沒有城鄉差距，讓藝文表演深入各區街坊，是他上任對藝術文化的重視與堅持，期盼大家打開家門就輕鬆看表演，落實文化平權，讓藝術真正進入我們的生活日常。

藝術進區開幕演出，將在周六晚上六點半舉行，由國立臺灣交響樂團擔綱帶來《宮崎駿的音樂之夜》，接下來一路到11月底，每個周末都有涵蓋音樂、戲劇、戲曲、舞蹈及馬戲的知名團體帶來精彩表演，閉幕演出則將由雲門舞集在奇美博物館戶外酒神劇場，帶來《雲門 跳臺南》，為市民帶來多元的表演藝術饗宴。