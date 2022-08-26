國產精品茶因品質好且單價較高，經常傳出有不肖業者以低價進口茶混充販售以牟取暴利，茶改場透過感應耦合電漿質譜儀（ICPMS）分析不同國家產地茶葉中多種微量元素含量特徵，並依據該場所建立的多重元素資料庫，據以建立判別臺灣茶和境外茶的鑑別技術，鑑別準確率達98％。

如國內烏龍茶多以青心烏龍與台茶12號等茶樹品種產製，東南亞如越南、印尼、泰國及中國等國家，經引進臺灣茶樹品種、製茶機具及製茶技術仿製生產，稱為「臺式烏龍茶」，因其茶樹品種及製造手法與國產相同，無法從品種DNA分子鑑定技術或感官品評區別高山茶或凍頂烏龍茶產地。

茶改場指出，各茶葉產地會因土壤中所含元素特徵及組成不同，造成茶葉中的元素種類與含量也因而具有差異特性，基於不同國家地理環境下形成之差異，成為茶葉產地鑑別重要依據，而透過感應耦合電漿質譜儀（ICPMS）分析不同國家產地茶葉中多種微量元素含量特徵。

茶改場說，「茶葉中多重元素檢驗方法」業於2021年11月5日經衛生福利部食品藥物管理署公開為建議檢驗方法後，後續皆應用此方法執行行政院食安辦稽查專案計畫及農糧署比賽茶產地抽驗檢驗事宜，以確保茶農及消費者權益。