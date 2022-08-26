NBA STORE首度在西門街頭舉辦期間限定的「NBA袋你瘋」消費者活動，即日期至28日於西門紅樓前廣場打造NBA STORE巨型購物袋裝置藝術，邀請所有NBA迷抓住暑假尾巴走入購物袋中可參觀NBA 30支球隊地圖牆、限量商品陳列的時鐘與NBA的無限反射鏡，還可以NBA球星比比看腳的大小！感受到滿滿的NBA元素，NBA STORE也將提供各式消費折扣與精美小禮來回饋球迷們長期的支持。

26日活動現場邀請到傳奇球星田壘與夢想家球星吳永盛前來搶先體驗，兩位球星對於裝置內的陳列都讚嘆不已，拿著手機留下滿滿的紀念，田壘表示：「第一次參加NBA辦的戶外消費者活動，滿有趣的，沒想到可以這樣把NBA的購物紙袋放大放在路上！很適合假日再帶小朋友來玩玩。」

吳永盛則表示：「疫情後，很久沒有參加消費者活動了，這次能搶先體驗充滿NBA氛圍元素場景，還有很酷的無限反射鏡拍照鏡！身為NBA迷真的不能錯過。」

「NBA袋你瘋」活動期間，凡於現場拍照打卡，將有機會獲得NEW ERA帽款免費客製電繡服務乙次、不限金額消費立即換NBA隊徽證件帶乙份或是折扣碼優惠的商品小卡，還有特別的扭蛋機轉出屬於自己的專屬好禮！

好康不只如此，8月25日至9月25日摩曼頓峨眉NBA STORE快閃店也同步成立，近距離提供球迷更多NBA相關商品，袋你瘋夏日瘋購物！除了線下活動之外，NBA STORE線上也特別製作好玩有趣的「袋你瘋眨眼挑戰」IG濾鏡，邀請球迷眨眨眼睛，餵飽購物袋！希望球迷在NBA休賽季，可以一起抓住夏天的尾巴，開心獲得NBA好禮，迎接下個賽季到來！