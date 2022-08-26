林隆璇今出席「似曾相識Somewhere in Time西洋經典歌曲演唱會」記者會。（媒體棧提供）

林隆璇將於12月10日攜手范怡文、林凡一同參與「似曾相識Somewhere in Time西洋經典歌曲演唱會」，今（26日）記者會上，林隆璇提及當天也會和兒子林亭翰合作演出，笑說：「之前其他商演活動曾邀請我們一起合唱國語歌曲，都被我拒絕，主要是沒辦法背歌詞，但是英文歌詞卻背得起來。」幽默表示父子倆的世代差異大，自己聽的西洋經典歌曲，與兒子的經典非常不一樣。

林隆璇先前曾說還欠已故歌手朱俐靜一首歌，今被問到後續，林隆璇透露想請林亭翰幫忙製作，尤其兒子是從小看《超級偶像》長大，甚至當時還一邊看一邊評論，因此希望林亭翰可以加入製作，但這些想法都只是初步構思，還沒有跟林亭翰深入討論、詢問兒子意願。

林隆璇曾創作〈流言〉、〈白天不懂夜的黑〉等膾炙人口歌曲，也是製作經驗豐富的資深音樂人，此次難得加入演唱會陣容，林隆璇分享自已從國三時就開始接觸西洋音樂，那時聽的幾乎都以西洋歌曲為主，後來在民歌西餐廳駐唱也多半唱西洋歌曲，對他後來的歌曲創作影響很大。而他最喜歡的歌手之一奧莉薇亞紐頓強日前因癌症過世，讓林隆璇惋惜不已，希望能在這次的演唱會上獻唱〈Hopelessly Devoted to You〉向她致敬。

唱紅多首膾炙人口歌曲的林凡從小念國際學校，年紀還很小時就聽英文歌，她回想起買的第一張英文專輯就是瑪丹娜的《True Blue》專輯，從幼稚園開始她就很喜歡瑪丹娜的歌曲，出道後也曾發行過一張翻唱英文歌的專輯；對於這次有機會跟2位前輩合作感到期待。目前人在國外的林凡，在記者會透過影片問候大家，她笑說在國外很放鬆，看展覽、吃美食，回來得要好好運動減肥準備演唱會。「似曾相識Somewhere in Time西洋經典歌曲演唱會」購票洽年代售票系統。