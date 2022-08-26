原披綠袍參選桃園市長的林智堅因「論文門」退選，更慘遭台大、中華大學認定論文抄襲並撤銷碩士學位「雙殺」，引發各界對桃園市選情關注，甚至最近也傳出民進黨前立委鄭寶清可能脫黨參選 ，27日可能會在《董事長開講》舉辦的粉絲見面會中有重大宣布。對此，資深媒體人、名嘴韋安今（26）日就預言「明天過後，桃園張善政應該贏定了」，引發討論。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉的「董事長開講」直播節目，本周六晚間8點將於中壢的海豐海鮮餐廳舉行粉絲見面會，目前預計出席成員包括吳子嘉、鄭寶清、民眾黨宜蘭縣黨部主委李偉華、名嘴黃暐瀚及朱學恆及一位神秘嘉賓。據了解，鄭寶清預計當天晚間8點半將做出重大宣布，且接著依照節目往例，隨後也會開放民眾現場QA挑戰，預計晚間10點結束，屆時桃園市長選情是否將出現重大轉折，確實已引起關注。

同時頂替林智堅上陣的鄭運鵬，也預計在同一天晚間7點，於「原楊梅夜市空地」舉行桃園南區後援會成立大會；目前規畫到了晚間8點，亦即「董事長開講」當晚開播的同一時間，蔡英文總統將親赴楊梅替鄭運鵬站台，儼如上演「總統親自出馬壓制鄭寶清」的場面，煙硝味十足。而韋安在臉書上表示「明天過後，桃園張善政應該贏定了，黃珊珊辭職後，蔣萬安民調也會迅速翻升」。