富邦悍將26日靠著戴培峰8局敲出逆轉3分炮，以6比3擊敗味全龍，戴培峰相隔790天再度開轟也讓他生涯首度獲選單場MVP。今年在攻守兩端都有亮眼表現，他透露一個原因，「今年有去上一些心理課程，幫助我在低潮時快速調整情緒，收到不錯的效果。」

戴培峰上次開轟已是2020年6月27日，今年到下半季才敲出本季首轟，他還記得上次開轟已是前年上半季，「今年明顯知道自己的型態不適合追求長打，改以確實擊球為主，把球打紮實就好。上去打擊前由於是首度遇到林凱威，有先問一下打擊教練跟（林）益全，原本只是想把三壘送回來，沒想到會飛出去。」

本季戴培峰在攻守兩端都有亮眼表現，蹲捕部分已出賽65場已跨過金手套票選門檻，打擊率2成89也是生涯最佳成績，能有如此表現他也歸功於捕手教練劉家豪的指導，讓他成長超乎預期，「他今年來我們這邊，從重訓就盯著我，不容許我做不好，這段時間進步很多。」

現階段富邦一軍陣中只有戴培峰與張進德2名捕手，兩人互相鼓勵形成良性競爭，戴培峰說：「捕手是一個壓力比較大、承擔比較多的位置，靠自己一個人是不可能的，如果我不好還有阿德可以頂起來，教練也從春訓時就提醒我們捕手是一起的，要一起進步、一起努力。」

苦熬4年終於開花結果，戴培峰也首度獲選單場MVP，他說：「之前表現也不太好，所以不會特別強求，加上捕手比較是在無形中幫助球隊，像是阿德、琨笙在蹲也是一樣，雖然會覺得4年滿長的，但還是先把捕手工作做好比較重要。」