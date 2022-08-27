台北市副市長黃珊珊昨在臉書宣布請辭，強調要去打另外一場仗，並深信一定會打勝仗，且傳出黃找親民黨籍前內政部長李鴻源擔任競選團隊的政策總顧問，恐會瓜分藍營選票，民進黨台北市參選人陳時中今上午受訪表示，黃珊珊出戰還是要看政策型態，但跟蔣萬安互搶選票是難免的。

黃珊珊昨宣布請辭，而今是她以副市長身份的最後上班日，因此把市政行程排好排滿，將行政資源最大化，陳時中今上午出席醫事團體後援會成立大會，會前受訪表示，黃珊珊是副市長，從市府出來，運用一些行政資源在所難免，「我想還是會持續的」。

而被問及黃珊珊是否會瓜分國民黨參選人蔣萬安選票，陳時中表示，這很難評估，端看黃的政策型態，不過跟蔣萬安互搶一些票難免的。至於政見攻防，陳表示，政見陸續提出，也希望參選人根據政見交流、討論。

今日陳時中與蔣萬安不約而同舉辦後援會成立大會，是否為了尬場，陳時中笑稱，沒有所謂的尬場，後援會有這麼多的醫事團體，大家都要準備時間，因此是事先準備好舉辦的。

而陳時中此場後援會也化身母雞，帶著4位民進黨籍議員參選人上台造勢，陳時中表示，每一個醫事團體都有專業性，沒辦法被取代，應要獲得相對應的尊重，因此自己成立後援會，就是要跟大家搏感情，知道意見領袖是誰，以市政協助大家。

另陳時中也表示，市長最重要的不是每件事都了解，陸續公布政見，也是提供給大家批評及攻擊，因為政見要經得起考驗，透過這幾個月的檢驗不斷的修正方向，這樣上任時就可以立即上手。而陳認為，自己維持以誠待人，選舉終究要選賢與能，才是市民的福氣，也希望領導這次的選舉風氣，走向選賢與能，「不過現在的信心愈來愈低」，但還是努力朝這個方向做，才不會讓市民失望。