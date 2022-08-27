27日施打的兒童疫苗分成3種，負責施打的弘大醫院特別安排分流施打站，以免混淆錯打。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌在教育處長葉芯慧（左三）衛生局長張蕊仙（左）的陪同下關心兒童接種狀況。（謝明俊攝）

一對孿生兄弟一同施打，非常勇敢的接受接種。（謝明俊攝）

家長緊抱孩子安撫，鼓勵孩子們勇敢面對打疫苗。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌彎腰鼓勵小朋友勇敢打疫苗。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌在教育處長葉芯慧（左三）衛生局長張蕊仙（左二）的陪同下關心兒童打疫苗狀況。（謝明俊攝）

暑假即將結束，為應國內疫情近來又有提升現象，為了加強校園防疫，苗栗縣政府27日在全縣開設7個大型接種站，替6個月以上的幼兒，以及11歲以下的學童們施打莫德納及BNT疫苗，苗栗縣長徐耀昌一早就前往苗栗市文華國小關心小朋友們打疫苗狀況，徐耀昌表示在8月30日開學日當天，縣府將會利用全部學生到校開學機會，再次安排大型接種站供學生們選打，呼籲大家踴躍施打，共同防疫。

27開設大型接種站施打對象包括了6個月以上至5歲以下幼兒，以及5歲以上至11歲的學童，施打疫苗包括了莫德納及剛進口的BNT，由於施打的劑量都不相同，所以承辦文華國小大型接種站的苗栗市弘大醫院，特別將3種不同施打對象分流，包括了莫德納分成2個打線，另外BNT則單獨成立一條打線，3條線互不混雜，以防打錯劑量。弘大醫院並在施打站後方張貼告示，以疫苗藥瓶上不同顏色包裝，提醒施打人員及家長注意施打疫苗的劑量不同。

苗栗縣政府在27日開設的7個大型接種站，包括苗栗市文華國小、公館國小、頭份國中．通霄鎮綜合活動中心、苑裡高中、竹南鎮照南國小，後龍鎮維真國中等處，從上午8點30分至10點30分施打兒童莫德納，10點30分至12點則施打兒童BNT，其中BNT是上周才運進國門，施打的方式與大人的BNT類似，須先加入少許生理食鹽水稀釋後，專供6個月以上至5歲以上的幼兒施打。

由於目前國際間並無混打莫德納及BNT的研究報告，因此衛生局建議家長先以同一廠牌打完應打劑次，由於苗栗縣目前6個月以上至4歲第1劑施打率僅達13．6％，徐耀昌呼籲家長踴躍安排家中幼兒接種，降低感染後重症風險。