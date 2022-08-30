校園防疫不能等，新竹市政府推出「防疫模範生」計畫，鼓勵18歲以下學童與幼兒，於8月1日至9月30日期間內，完成任1劑疫苗接種，無須額外登錄即可參加抽獎，盼學童盡速接種疫苗，保護自己也保護家人。

市府指出，竹市6個月至5歲嬰幼兒，自7月開打迄今，第1劑施打率達24.2 ％；5至11歲兒童第1劑施打率也達 82.0％、第2劑49.1％；12至18歲青少年第3劑完成率也達58.9％。

為鼓勵學童及幼兒接種疫苗，新竹市推出「防疫模範生」計畫，凡18歲以下學童與幼兒，於8月1日至9月30日，期間完成任何1劑疫苗接種，無須額外登錄即可參加抽獎，最大獎為最新款iPhone14手機，還有平版電腦、藍芽耳機等3C周邊商品，共抽出60組。

代理市長陳章賢表示，面對Omicron變異株BA.5來勢洶洶，尚未接種基礎劑的6個月5歲學童，由特約醫療機構展開接種服務，衛生局也將於9月1日起陸續安排進校施打，鼓勵學童盡速接種COVID疫苗，降低染疫後中重症風險及MIS-C發生機率。

市府衛生局也指出，依據指揮中心推估，BA.5疫情恐於9月底、10月初達到高峰，正逢莘莘學子開學後陸續進行實體課程，將面臨共學風險，考量即將開始接種人類乳突病毒疫苗（HPV）和10月開打的流感疫苗，鼓勵學生及幼兒及早接種COVID疫苗，以提高校園群體防護力。

竹市6個月至5歲嬰幼兒輝瑞BNT疫苗，已全面提供特約醫療機構展開接種服務，另為便利上班族家長，9月3日、17日、24日周六上午，也特別開設隨到隨打幼兒假日疫苗專診服務，包含馬偕、國泰、國軍、南門4大醫院及3區衛生所（國軍醫院9月3日不開診），鼓勵家長盡早讓嬰幼兒完成疫苗接種。