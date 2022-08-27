國民黨台北市長參選人蔣萬安今早出席內湖區後援會成立大會。（楊亞璇攝）

國民黨台北市長參選人蔣萬安今早出席內湖區後援會成立大會，他在致詞時拋出承諾，上任後2年內東環段馬上動工，民汐線中央核定後盡速動工，當成最優先建設的交通，不會像台北市長柯文哲稱是「盲腸線」、有空再做。

蔣萬安內湖區後援會成立大會今天在內湖高工禮堂舉辦，現場有上百名支持者熱烈響應，20多名里長出席。蔣萬安在致詞時直指，過去8年建設停滯，台北市光榮感、幸福感最後一名，感到非常不捨，8年來大巨蛋還是沒有完工，8年沒有一條捷運完成，社會住宅跳票，都更速度牛步，代表主政者沒用心，市府團隊找不到方向。

蔣萬安更將炮火瞄準民進黨台北市長參選人陳時中，強調疫情北市受創最嚴重，政治防疫讓所有市民身心受到不平的對待，口罩之亂、要疫苗沒有疫苗、要快篩沒快篩，抗病毒藥物也缺貨，沒準備就放任民眾跟病毒共存，是不負責任的政府，指揮中心阻擋民間採購疫苗，卻轉身變成「高端行銷員」，後來台北市只有4％人口打高端，剩下200多萬劑、17億就浪費掉。

蔣萬安提及，最近也看到陳時中要封存採購疫苗30年，不讓大家看，全部黑箱，要等陳時中100歲才會解密，這樣的人要選台北市長，對市民來講情何以堪，陳時中結合行政部門、民進黨團想要隻手遮天、掩蓋真相，簡直謊話連篇、毫無誠信。

他也強調，內湖地區未來是台北市重點發展的指標，交通問題相信大家感受很深刻，東環段、民生汐止線都是解決內湖交通的重要建設，他承諾上任當市長，2年內東環段馬上動工，民汐線中央核定後盡速動工，絕對當成最優先建設的交通捷運線，不會像柯P說的是「盲腸線」、有空再做。

最後蔣萬安喊出「正藍軍」，希望大家當他的分身幫忙拉票，內湖是這場台北市長選戰最關鍵一區，年底是三腳督，「只要內湖贏，我就可以贏、台北就能贏」，拜託再拜託支持「正藍軍」。