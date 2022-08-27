樂天桃猿樂天桃猿26日把投手曾仁和降下二軍，總教練曾豪駒表示，他右手小指還是持續有腫脹感，雖然他本人仍說可以繼續投球，但教練團避免傷勢惡化仍將他降下二軍休養，至於他明天的先發空缺則交給「微笑左投」陳冠宇。

曾仁和今年狀況頻傳，從熱身賽到開季首戰被強襲球擊中腿部，好不容易傷癒歸隊又出現腰部不適、拔智齒等小狀況，之前又因守備時滑倒壓倒右手小指必須下二軍休養。

「他今年狀況的確很多，但其實有很多問題不是他自己能控制的，有些是在場上造成的。」曾豪駒透露，曾仁和手指腫脹對這2場投球有造成影響，「雖然他說他還可以投，但不想要讓他因為傷勢有更多傷害，就先讓他下去10天，看看復健狀況如何。」

被問到曾仁和是否需要進行身體強化訓練？曾總認為暫時還不需要，「今年年初他也有提前回來訓練，也有在注意，因為有些不可控的傷勢讓他中斷，他也不想要。」因為傷勢投投停停，曾仁和本季僅在一軍先發出賽6場、共投27局，自責分率2.33，拿下3勝1敗成績。