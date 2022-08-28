前幾日便是鬼門關的日子，相傳人在氣場較弱時容易發生一些科學難以解釋的情況，在農曆七月期間更是要萬事小心。本土劇女神周婷婷近日就在節目上分享自身之前所遇過的靈異事件，她不到20歲就進到演藝圈，從電視劇《台灣奇案》打開知名度，拍過不少大大小小的影視作品，但這次的詭異經歷簡直把經驗豐富的她嚇壞了，甚至現在回想起來仍然心有餘悸。

周婷婷曾經在拍攝中疑似遭鬼附身。（圖／中時資料照／吳維書攝）

周婷婷表示，當時她在南投廬山拍攝類戲劇，恰巧有一段劇情是要將屍體埋進土裡，沒想到拍到一半她的視線就逐漸模糊不清，接著眼前出現一個巨大古代兵營，「而且是騎馬的古代軍團，非常龐大我覺得至少5萬人」，隨後便像著了魔似的大吼大叫，開始抓狂，力氣還變得出奇地大，為了安全劇組當下立刻決定停止拍攝，最後是4個大男人一邊念佛號，一邊輪流將她壓制在地上，她才終於失去意識暈倒過去。

而離奇的事件可不只這一樁，周婷婷接著補充，有次她在戲中飾演一個從古井爬上來的女鬼，拍攝過程中都很順利，沒有任何意外發生，但隔天一早卻發現自己的小腿上竟多出一個鮮明的巴掌印，當場把她給嚇壞，急忙向朋友求助，擔心是不是好兄弟要抓交替，讓她那段時間都過得很不安穩，整天提心吊膽，經過這些事後，也讓周婷婷好一陣子不敢再拍靈異類戲劇。

★《中時新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。