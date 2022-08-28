韋禮安即將推出華語專輯《明天再見》。（索尼音樂提供）

韋禮安即將推出華語專輯《明天再見》。（索尼音樂提供）

韋禮安睽違2年半即將推出華語專輯《明天再見》，此次共收錄9首新歌，除了去年搶先讓大家聽到的〈忽然〉，這次他一口氣先推出8首歌的歌詞版MV，韋禮安全部參與拍攝，為了配合專輯主題「明天再見」，他每一支MV都安排了從睡覺到醒來又再睡去的腳本，沒想到韋禮安一聽到內容，開心直呼：「竟然可以在MV光明正大睡覺，這工作也太好了。」豈料必須在一天內趕拍完8支MV，正式開拍時他根本沒有一刻在睡覺。

專輯視覺以「魔幻時刻」白天與黑夜交錯的日落時分為主調，從封面、平面攝影、服裝到影像故事都從此延伸，帶出「再見與不見」期待又遺憾的意念。這次總共拍攝8首歌曲的歌詞版MV，緊扣「明天再見」專輯主題，全部由韋禮安親自演出，MV中的他到處睡著又醒來，然後開始唱歌，唱完再睡去，畫面看似簡單卻非常精緻，完全不輸正式版MV。

有趣的是，韋禮安原本看到歌詞版MV腳本都是安排他在睡覺，他覺得必定可以輕鬆完成，只是一天內拍完8支，場景從海邊、街道巷弄一路拍到攝影棚，從一大早拍到深夜，他在每個地方睡睡醒醒，收工後直說：「其實一直睡覺，一點都不輕鬆。」坦承累翻了。韋禮安新專輯的歌詞版MV將於29日起，以一天一首的形式在韋禮安YouTube頻道上架。